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رسميًا.. كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله لاتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لضم البرتغالي هذا الصيف.

النادي الإنجليزي رحب بعودة لاعبه السابق الذي رحل إلى ، ثم إلى يوفنتوس قبل أن يحط الرحال من جديد في أولد ترافورد.

رونالدو شارك مع يونايتد في 292 مباراة، قبل أن يرحل سجل خلالها 118 هدفًا؛ ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

يُذكر أن مانشستر سيتي كان الطرف الأقرب لضم كريستيانو رونالدو قبل أن تعلن الصحف الإنجليزية انسحابه من الصفقة تزامنًا مع دخول مانشستر يونايتد الذي فاز بخدماته.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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