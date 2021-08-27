رسميًا.. كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله لاتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

النادي الإنجليزي رحب بعودة لاعبه السابق الذي رحل إلى ريال مدريد، ثم إلى يوفنتوس قبل أن يحط الرحال من جديد في أولد ترافورد.

رونالدو شارك مع يونايتد في 292 مباراة، قبل أن يرحل سجل خلالها 118 هدفًا؛ ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

يُذكر أن مانشستر سيتي كان الطرف الأقرب لضم كريستيانو رونالدو قبل أن تعلن الصحف الإنجليزية انسحابه من الصفقة تزامنًا مع دخول مانشستر يونايتد الذي فاز بخدماته.