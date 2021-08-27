مصدر لـ"الخليج 365": البدري يوقع لفاركو وشرط وحيد لعدم تفعيل العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر أن مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي وقع على عقود انتقاله إلى فريق فاركو، بعد نجاج الفريق في الصعود لدوري we المصري، لكن العقود لم تفعل وقتها.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في الأيام الماضية جلس مسؤولو فاركو مع إدارة الإنتاج؛ للتفاوض مع النادي، ومعرفة مطالبه المادية لبيع البدري الذي يمتلك عرضين آخرين، أحدهما من بيراميدز".

وأوضح أن البدري كان يشترط قبل توقيعه لفاركو، عدم تفعيل العقد حال رغبة الأهلي في التعاقد معه، لافتًا أنه حصل على وعود من فاركو بمنحه العقود لو قدم الأهلي عرضًا له.

وأكد، أنه حال صدور قرار من إدارة الأهلي بالتعاقد مع مصطفي البدري ستتم إعارته لأي فريق آخر.

وهبط فريق الإنتاج الحربي رسميًا رفقة أسوان ووادي دجلة، بعد احتلال الـ3 فرق مؤخرة جدول ترتيب دوري we المصري.