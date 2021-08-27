طلائع الجيش يُعلن رسمياً.. رفض طلب دجلة وتأكد هبوطه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نهاد مسعد حجاج المستشار القانوني لنادي طلائع الجيش رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" طعن وادي دجلة ضده.

وكان وادي دجلة قد تقدم بطعن ضد طلائع الجيش مطالباً باحتساب نقاط مباراة الفريقين لصالحه بسبب مخالفة إدارية لدى الطلائع.

وأكد مستشار طلائع الجيش القانوني عبر حسابه على "فيسبوك" رفض المحكمة الدولية دعوى وادي دجلة ليتأكد هبوطه رسمياً.

وكان دجلة يمني النفس بإضافة 3 نقاط إلى رصيده لعله ينجو من الهبوط في الجولة الأخيرة، لكن برفض المحكمة طلبه تأكد هبوطه رسمياً مع أسوان والإنتاج الحربي.