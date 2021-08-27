رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن عودة كريستيانو رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد بشكلٍ رسمي عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد من جديد، في الميركاتو الصيفي 2021.

وكتب مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ويتبقى فقط الاتفاق على الشروط الشخصية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأسطورة البرتغالية.

ولم يكشف مانشستر يونايتد تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولكن وفقًا للعديد من التقارير فإن يوفنتوس سيحصل على 28 مليون يورو، وسيمتد عقد رونالدو مع الشياطين الحمر حتى عام 2023.

وجاء بيان الشياطين الحمر لإعلان الصفقة كالآتي: “يسعد مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط الاتفاق على الشروط الشخصية وتجاوزه للفحوصات الطبية”.

وتابع: “فاز كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن على أكثر من 30 لقبًا كبيرًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وأوروبا، بالإضافة إلى بطولة مع البرتغال”.

واختتم: “في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل 118 هدفًا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو رونالدو”.