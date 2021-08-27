مشاهدة مباراة الفيحاء والطائي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيحاء والطائي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27-8-2021.

يسضيف الصاعد حديثًا فريق الطائي نظيره الفيحاء على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتطلع الطائي إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الهلال في الثوان الأخيرة بهدفٍ دون رد، وأمام ضمك في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الفيحاء بمعنويات مرتفعة، حيث حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الأولى على حساب الاتحاد بنتيجة (1-0)، وتعادل في الثانية أمام الفتح بهدفٍ لمثله.

وتعد مباراة اليوم بين الفيحاء والطائي هي الأولى التي تجمع الفريقين في دوري المحترفين، بعدما التقيا في 8 مناسبات سابقة بدوري الدرجة الأولى، حقق كل منهما الانتصار 3 مرات، وسيطر التعادل على مباراتين.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء والطائي في دوري المحترفين السعودي، من الحكم “محمد البريدي”، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيحاء والطائي على قناة Ssc 6 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد المديفر”.