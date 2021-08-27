ريمونتادا.. مانشستر يونايتد يسبق السيتي ويقترب من إعادة رونالدو

اقتحم مانشستر يونايتد مفاوضات مانشستر سيتي مع خورخي مينديز لتحويل وجهة موكله كريستيانو رونالدو من ملعب الاتحاد إلى أولد ترافورد، بعدما قرر مغادرة يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يصمد فريق مانشستر سيتي كثيرًا في سباق التعاقد مع رونالدو، فبعد ساعات قليلة من الدخول في مفاوضات مع وكيل أعمال النجم البرتغالي، قررت الإدارة الانسحاب بشكل مفاجئ، لتفسح المجال أمام عودته إلى بيته القديم في إنجلترا.

وأعطى الأسطورة البرتغالية الضوء الأخضر لوكيل أعماله خورخي مينديز لإجراء محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن عودته إلى أولد ترافورد من جديد، بعد تراجع مانشستر سيتي عن ضمه.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”، أن رونالدو سينضم إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى يونيو 2023، وتجرى الآن المفاوضات بشأن باقي البنود الشخصية بالإضافة إلى قيمة الصفقة.

وغادر كريستيانو رونالدو مدينة تورينو على متن طائرة خاصة قبل دقائق قليلة بحسب ما أعلنه مراسل قنوات بي إن سبورتس، المقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، لتتأكد انتهاء علاقته مع السيدة العجوز بشكلٍ رسمي.