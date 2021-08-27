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الامارات | رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الجمعة أنه توصل الى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الايطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" الى الاسباني.
وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنودالشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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