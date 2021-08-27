الامارات | رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الجمعة أنه توصل الى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الايطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" الى ريال مدريد الاسباني.

وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنودالشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

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