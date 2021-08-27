الامارات | بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس في 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس في 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل "الدون" كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في أي فريق يتواجد فيه بداية من مشواره مع مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس، وها هو الأن يبحث عن تحد جديد وهو في عمر الـ 36 عاماً في مشواره مع الأرقام الذي لا تنتهي، ولكن ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع اليوفنتوس في 3 مواسم بالأرقام.

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 101 هدفاً ليوفنتوس في جميع المسابقات ليصبح أول لاعب يصل إلى 100 هدف في المواسم الثلاثة الاولى مع السيدة العجوز.

وتفصيلا في موسم 2018-2019، بالدوري الإيطالي لعب 31 مباراة سجل 21 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، وفي موسم 2019- 2020 لعب 33 مباراة سجل 31 هدفًا مع 6 تمريرات حاسمة، وفي موسم 2020-2021: لعب رونالدو 33 مباراة سجل 29 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

ووصل عدد أهداف "الدون" في بطولة الدوري إلى 81 هدفاً ليدخل قائمة أفضل 10 لاعبين لليوفي تسجيلا للأهداف في المسابقة، وخلال أول 90 مباراة له بالدوري الإيطالي سجل رونالدو 77.

وعلى مستوى البطولات حقق رونالدو 5 ألقاب مع اليوفنتوس 5 بطولات مع اليوفي حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي 2019، 2020، كما فاز بكأس إيطاليا 2021، كما توج بلقب السوبر المحلية 2018، 2020

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