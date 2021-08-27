بطولة فرنسا: رينس ينتظر بدايات ميسي وسان جرمان يخشى رحيل مبابي

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باريس: أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبًا من ارتداء قميص باريس سان جرمان في أوّل مباراة رسميّة بعد انتقاله الصادم من برشلونة الإسباني، ضد رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكن الأنظار تتركّز على مصير زميله كيليان مبابي الذي يستعد لخروج صادم أيضًا باتجاه ريال مدريد الإسباني.

ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين لسان جرمان بعد قدومه إلى ملعب بارك دي برانس كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة أحرز خلالها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، بعدما حمل ألوانه مذ كان بعمر الثالثة عشرة.

منحه نادي العاصمة المملوك قطريًّا فترة راحة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى لقب كوبا أميركا في البرازيل الشهر الماضي، وهو الأول له مع منتخب ألبي سيليستي.

قال مدرّب سان جرمان مواطنه ماوريسيو بوكيتينو بعد الفوز الأخير على بريست 4-2 وهو الثالث تواليًا ما وضعه على رأس صدارة الترتيب "سيكون أسبوعًا طويلًا، لكن بحال سرت الأمور كما نأمل، سيكون ضمن الفريق".

وستكون مشاركة ميسي منطقيّة ضد رينس، تساعده أن يكون في لياقة جيّدة قبل الإنتقال للمشاركة مع بلاده في تصفيات مونديال 2022 مطلع الشهر المقبل.

وينطبق الأمر عينه على زميله البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الغائب عن تشكيلة سان جرمان منذ خوضه نهائي كوبا أميركا ضد البرازيل.

ويمكن للثنائي أن يتواجه في التصفيات الموندياليّة، في لقاء البرازيل مع الأرجنتين في ساو باولو في 5 أيلول/ سبتمبر، برغم أنّ نافذة المباريات الدولية مهدّدة في ظلّ رفض بعض الأندية تسريح لاعبيها لعدم عزلهم صحياً بعد العودة.

وتقام مواجهة رينس على ملعب أوغوست دولون حيث يبرز تمثال أسطورته الهدّاف السابق ريمون كوبا الذي حمل أيضًا ألوان ريال مدريد.

وفيما تمّ بيع تذاكر المباراة البالغ عددها 21 ألفًا، يتوق جمهور منطقة شامباني للترحيب بميسي.

لكن القلق في باريس يتركّز على إمكانية رحيل الهدّاف الناري مبابي إلى ريال مدريد، بعد أسبوع شهد عرض الأخير 160 مليون يورو (نحو 188 مليون دولار) لضم بطل العالم البالغ 22 عاماً، علمًا بأنّ صحيفة "ليكيب" ذكرت بأن نادي العاصمة الإسبانية رفع العرض إلى 180 مليون يورو.

ظهر مبابي مطلع الموسم مع سان جرمان وسجّل الأسبوع الماضي في بريست، علماً أنّ عقده ينتهي في ختام الموسم وسيصبح لاعبًا حرًّا بحال عدم تمديد عقده.

لكن مع الإقتراب من إغلاق باب الإنتقالات الشتوية في 31 آب/ أغسطس الجاري، يحوم شكّ حول مشاركة مبابي ضد رينس التي قد تكون الأخيرة له في العاصمة التي نشأ فيها.

أقرّ المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو "إذا أراد اللّاعب الرحيل لن نجبره على البقاء. النادي ومشروعه أكبر من أيّ شخص".

وتشكّل إمكانيّة خسارة مبابي ضربة قوية لهيبة النادي الذي يتمسّك بشدّة بلاعبيه النجوم، على غرار ما حصل سابقًا مع لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي.

ليل ومرسيليا للإنتعاش

وبعد بداية صعبة شهدت حصده نقطتين من ثلاث مباريات، يبحث ليل حامل اللّقب عن انتعاشة أمام ضيفه مونبلييه، وعلى غراره يبحث مرسيليا المكتفي بفوز افتتاحي عن إعادة الوصل مع الإنتصارات عندما يستقبل سانت إتيان المتعادل ثلاث مرات.

خسر ليل هذا الموسم مدرّبه وحارس مرماه، بالإضافة إلى نواته الدفاعية التي لعبت دورًا رئيسًا في حصده اللقب.

لكن مدربه جوسلان غورفينيك يرى أنّ فريقه "على المسار الصحيح"، فيما كان أداء حارسه الجديد الكرواتي إيفو غربيتش مطمئنًا السبت الماضي ضد سانت إتيان (1-1).

في المقابل، تجمع المباراة الثانية فريقين عريقين، بعد بداية موسم بطيئة لسانت إتيان شهدت بروز حارسه الإنكليزي إتيان غرين، فيما يعوّل الأرجنتيني خورخي سامباولي على تطوّر لاعبيه الجديد ماتيو غندوزي والتركي دجنغيز أوندر.

وعاش مرسيليا أسبوعًا صاخبًا بعد الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراته الأخيرة مع نيس.

ومن بين الكبار أيضًا، يبحث ليون الذي يشهد إعادة بناء عن فوزه الأول، بعد تعادلين وخسارة، عندما يحل على نانت الجمعة افتتاحًا.

وعزّز ليون صفوفه تحت إشراف المدرّب الهولندي بيتر بوس، بلاعب الوسط السويسري جيردان شاكيري.

تشواميني لإنتشال موناكو

وبعد بداية سيئة جدًّا حصد خلالها نقطة يتيمة من ثلاث مباريات، يأمل موناكو نفض غبار حلوله في وصافة القاع عندما يحل على تروا المتساوي معه بالنقاط.

ويعوّل على لاعب وسطه الصاعد أوريليان تشواميني (21 عامًا) الذي استدعاه ديدييه ديشان للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بطل العالم لخوض تصفيات مونديال قطر 2022.

جاء استدعاؤه نتيجة موسم مميّز خاضه لاعب بوردو السابق مع فريق الإمارة الذي كان قريبًا من التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل خروجه على يد شاختار دانييتسك الأوكراني في الملحق.

أرقام

108 عدد أهداف مبابي في 151 مباراة ضمن الدوري الفرنسي منذ انطلاق مشواره مع موناكو. أحرز لقب هدّاف الدوري في آخر ثلاثة مواسم في "ليغ 1".

7 عدد الأسابيع منذ مشاركة ميسي المرة الأخيرة في مباراة رسميّة، متوّجًا بلقب كوبا أميركا في 11 تموز/ يوليو.

11 لم يفز رينس في آخر 11 مباراة ضمن الدوري، وهي سلسلة يتوقّع أن تستمر في نهاية الأسبوع عندما يلاقي سان جرمان التوّاق لاستعادة لقب فقده الموسم أمام ليل. واللّافت أنّ رينس تعادل في مبارياته الثلاث هذا الموسم.