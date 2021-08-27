شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القاهرة: قريبا حمامات النادى تعمل بالغاز الطبيعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمرو حسونة، رئيس مجلس إدارة نادي القاهرة الرياضي، أن النادي سينتهي قريبا من تنفيذ مشروع إدخال الغاز الطبيعي إلى النادي بدلا من استخدام السولار فى تسخين مجمع حمامات السباحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد علي الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، بما يوفر الجهد والمال والعملة الصعبة ويحافظ على موارد النادي علي المستويين القريب والبعيد.

وأشار حسونة إلى أنه يعمل جاهدا لضمان استمرارية التدريب داخل مقر النادى للأعضاء وأبنائهم، لتخريج العديد من السباحين والسباحات الموهوبين الذين سينضمون لمنتخب مصر للسباحة خلال الفترة المقبلة، لتحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة المستقبلية في الحصول على طاقة نظيفة، موضحاً أن هذا الامر يتم بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للنادي في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها العالم، أجمع ليكون هذا الانجاز بمثابة هدية من هدايا مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم وقطاع السباحة هذا العام، مؤكدا ثقة الآلاف من أعضاء النادي فى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى تيسير إجراءات توصيل الغاز، حتي يتم التشغيل قبل الشتاء القادم، ودعم وزارة الشباب والرياضة في تسيير سبل الارتقاء بالأندية المصرية لتتماشى مع رؤية مصر الحديثة في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن المهندس عمرو حسونة وقع مؤخرا محضر استلام ساحة الباركينج الكبرى المجاورة للنادي لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، لتصبح كامل المساحة أمام النادي خاصة بالنادي ليتم حل مشكلة انتظار سيارات الأعضاء بشكل كبير، حيث كان الاستحواذ على الباركينج بالكامل من أهم أهداف مجلس الادارة المنتخب برئاسة المهندس عمرو حسونة، وتم البدء فيه منذ نوفمبر عام 2017 وقت تولي المسؤولية ، لضمان استمرار الأسعار الرمزية للانتظار وضمان اشراف النادي عليها، وامكانية الاستفادة من تراس مبنى الجامع المطل على النيل الذي بقى مهجورا لسنوات طويلة وعلى مدار مجالس ادارات متعاقبة، لعدم اهتمام المستثمرين في عمل أي مشروع تجاري في ظل عدم حيازة النادي على الباركينج المجاور.