شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلى صاحب أقوى خط هجوم ودفاع فى تاريخ الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيمت أول نسخة من بطولة الدورى العام فى موسم 1948/49، وفاز بها النادي الأهلي؛ ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة، ومنذ ذلك الحين، تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقب، يليه الزمالك بـ13 لقب، ثم الإسماعيلي بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبي والمقاولون العرب بلقب وحيد.

ولُعبت أول نسخة للبطولة موسم 1948/49، واشترك بها 11 فريقًا، وكانت أسماء الفرق التي لعبت أول موسم هي، الترسانة والترام والأهلي والمصري وبور فؤاد وفاروق، والاتحاد السكندري والأوليمبي والإسماعيلي ويونان الإسكندرية والسكة الحديد، وفاز الأهلي بهذا الموسم؛ ليكون بذلك أول فريق يحقق لقب الدوري.

واحتفظ المارد الأحمر بعدة أرقام قياسية مازالت أبيه على الانكسار حتى الآن، فالأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بعدما نجح في الفوز بالدرع 42 مرة، ومن ثم الوصول للنجمة الرابعة,

كما يعتبر الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالاضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط .

ويعد المارد الأحمر أيضاً صاحب أقوى خط هجوم في تاريخ المسابقة المحلية عندما نجح لاعبوه في تسجيل 70 هدفا خلال موسم 1974- 1975.

في الوقت نفسه نجح الترسانة في تسجيل 71 هدفا بموسم 1963- 1964 كأعلى فريق يسجل أهدافا في موسم واحد بتاريخ الدوري المصري.