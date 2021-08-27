شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أكبر 7 انتصارات للزمالك فى مشوار التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون 60 هدفًا واستقبل 70، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 انتصارات حققهم الزمالك فى مشوار التتويج بلقب الدورى الـ 13..

- ثلاثية أمام الطلائع فى الدور الأول

فاز الزمالك على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث كان يقود الأبيض وقتها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للأبيض، والتى أقيمت يوم 9 من شهر يناير الماضى، وسجل الثلاثية يوسف أوباما وإمام عاشور "هدفين".

- رباعية أمام مصر للمقاصة فى الدور الأول

فاز الزمالك على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث كان يقود الأبيض وقتها البرتغالى جايمى باتشيكو، والتى أقيمت يوم 28 من يناير الماضى، وسجل الرباعية أشرف بن شرقى "هدفين" من بينهم هدف من ركلة جزاء ويوسف أوباما "هدفين".

- رباعية أمام البنك الأهلى فى الدور الأول

فاز الزمالك على البنك الأهلى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والتى أقيمت يوم 26 من أبريل الماضى، وسجل الرباعية يوسف أوباما وحميد أحداد "هدفين" وأحمد سيد زيزو هدف من ركلة جزاء.

- ثلاثية أمام إنبى فى الدور الثانى

فاز الزمالك على إنبى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والتى أقيمت يوم 14 مايو الماضى، وسجل الثلاثية يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمد علاء.

- ثلاثية أمام المصرى فى الدور الثانى

فاز الزمالك على المصرى البورسعيدى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والتى أقيمت يوم 24 مايو الماضى، وسجل الثلاثية محمد عبد الغنى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

- ثلاثية أمام أسوان فى الدور الثانى

فاز الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، والتى أقيمت يوم 17 يونيو الماضى، وأحرز الثلاثية أحمد سيد زيزو "هدفين" من بينهم هدف من ركلة جزاء وسيف الدين الجزيرى.

- ثلاثية أمام غزل المحلة فى الدور الثانى

فاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، والتى أقيمت يوم 7 أغسطس الماضى، وأحرز الثلاثية أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وسيف الجزيرى وأشرف بن شرقى.