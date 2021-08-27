الامارات | ريال مدريد يجدد عقد أهم نجومه حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يجدد عقد أهم نجومه حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد نادي ريال مدريد الإسباني عقد لاعب وسطه البرازيلي الدولي كاسيميرو لعامين اضافيين حتى 2025، كما اعلن الأوّل الجمعة في بيان رسمي.

وبات كاسيميرو رابع لاعب يجدّد عقده مع الفريق الملكي في الأسابيع الاخيرة بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (حتى عام 2023)، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا (حتى عام 2026) ولاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (حتى 2027).

وكان كاسيميرو انتقل الى ريال مدريد قادما من ساو باولو عام 2013 مقابل 6 ملايين يورو وأعير الى بورتو البرتغالي موسم 2014-2015 قبل العودة الى فريق العاصمة الاسبانية ويصبح ركيزة أساسية في خط الوسط الى جانب الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس، حيث ساهم هذا الثلاثي الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو باحراز فريقهم دوري أبطال اوروبا 3 مرات تواليا من 2016 الى 2018.

يذكر ان ريال مدريد يأمل في اتمام صفقة انتقال مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الى صفوفه قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية الثلاثاء المقبل.

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