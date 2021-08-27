الامارات | لحظة مغادرة رونالدو إيطاليا عبر طائرته الخاصة.. الوجهة غامضة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مغادرة رونالدو إيطاليا عبر طائرته الخاصة.. الوجهة غامضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لآخر مرة وهو يغادر إيطاليا في طائرته الخاصة دون أن يعرف حتى الآن إلى أين يتجه اللاعب، مع عدم وجود أي إعلان رسمي للتعاقد من جانب مانشستر سيتي أو أي ناد آخر.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" فيديو من تورينو لحظة مغادرة اللاعب وهو يركب طائرته الخاصة، وكتبت "كريستيانو رونالدو يركب طائرته الخاصة للإقلاع ومغادرة إيطاليا ولكن إلى أين يتجه".

وكان مدرب يوفنتوس قد أكد مغادرة اللاعب بطب منه كما تمت مشاهدة اللاعب صباح اليوم في ملعب يوفنتوس لمدة قصيرة من أجل وداع أصدقائه، مع عدم وجود أخبار تؤكد انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي دون الإعلان رسمياً عن ذلك حتى الأن، وهو ما يعني غموض وجهة اللاعب البرتغالي وهل يتجه إلى إنجلترا أم يتوجه إلى البرتغال حتى الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة.

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