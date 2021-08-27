جنون الميركاتو.. مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم كريستيانو رونالدو

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل وبقوة في سباق التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وأفادت الإذاعة البريطانية "توك سبورت"، بأن اليونايتد واثق من قدرته على حسم صفقة رونالدو، وإعادته مرة أخرى لجدران "أولد ترافورد"، بالرغم من اهتمام مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي بشبكة "سكاي نيوز"، فابريزيو رومانو، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن مانشستر يونايتد تواصل مع خورخى مينديز وكيل أعمال كريستيانو، منذ ليلة الأمس، مضيفاً أن الحديث الآن حول مبلغ الصفقة والراتب.

وفي وقت سابق، أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، اقتراب رحيل نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بشكل رسمي، مؤكداً أن الدون طلب الرحيل من صفوف البيانكونيري.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات أليجري عن رونالدو التي قال فيها: "أخبرني كريستيانو رونالدو أمس أنه يريد مغادرة يوفنتوس على الفور".

وأضاف أليجري، "هذا صحيح ومؤكد، وهذا هو السبب فى أنه لم يكن يتدرب اليوم وهو غير متاح لمباراة الغد ضد إمبولي".

وصباح اليوم الجمعة، وصل رونالدو إلى مقر تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي، لتوديع زملائه بالفريق.

كما رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو من فريقه يوفنتوس.

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو، قال سولشاير اليوم الجمعة، قبل مواجهة وولفرهامبتون، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”لطالما كان لدينا تواصل جيد، كان برونو فرنانديز يتحدث معه أيضًا وهو يعرف ما نشعر به تجاهه، إذا كان سيرحل عن يوفنتوس فهو يعلم أننا هنا“.

وأضاف سولشاير: ”عندما تكون ميسي أو رونالدو أو بوغبا أو برونو، عليك أن تقرأ الكثير عن نفسك. دعونا نرى ما سيحدث مع رونالدو، لأنه أسطورة هذا النادي“.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: ”كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في كل العصور“.

ويرتبط رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يتردد أنه سيوقع عقدا لمدة عامين.

يشار إلى أن رونالدو (36 عاما) لعب لمانشستر يونايتد بين 2006 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، ونال معه ألقابا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.