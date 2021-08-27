يوفنتوس يعلن بشكل رسمي موقف رونالدو مع الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، اليوم الجمعة، إن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي المقررة غدا السبت، إن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، أمس الخميس.

وأضاف "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس.. ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي".

وتشير غالبية التقارير في إيطاليا وإنجلترا، إلى أن رونالدو البالغ عمره 36 عاما، سينضم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة إلى نادي مانشستر سيتي.

وكان رونالدو انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد، مقابل نحو 110 ملايين يورو.