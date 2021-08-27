شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة من التدريبات حتى 4 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة من التدريبات حتى الرابع من سبتمبر المقبل عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري بالتعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى بالجولة 34 للمسابقة.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وضرب الطلائع موعداً مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1.

وعلى طريقته كلاعب نجح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن يترك بصمة مؤثرة كمدرب ، فمثلما نجح فى أول موسم فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997/1998، سار على نفس الدرب كمدرب ونجح فى انتشال الطلائع من قاع الدوري لمنطقة الأمان .

ويستحق عبد الحميد بسيونى لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة.