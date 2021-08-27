شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر أمام البوسنة 3-0 فى الكرة الطائرة جلوس بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب المصرى للكرة الطائرة "جلوس" أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0 فى المباراة التى أقيمت منذ قليل، ضمن مباريات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب المصرى للكرة الطائرة جلوس المباراة القادمة بدورة الألعاب البارالمبية أمام منتخب اليابان، بعد غد الأحد.

ونجح شريف عثمان ورحاب رضوان فى حصد أول ميداليتين لمصر فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمى والبارالمبى السابق والذى حققه فى ريو دى جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم فى اليابان.

كما توجت اللاعبة رحاب رضوان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الاثقال وزن 50 كجم بعد نجاحها فى رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبى الذى كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم، لترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين، وحطمت رحاب الرقم القياسى البارالمبى بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم فى المحاولة الأولى، لتحتل المركز الأول فى الترتيب، لتعود فى المحاولة الثانية وتنجح فى رفع ثقل 120 كجم، إلا أنها فشلت فى المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.