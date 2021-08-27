شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جونيور أجايى نجم الأهلى سيفجر مفاجأة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النيجيرى جونيور أجايى نجم النادى الأهلى قد يفجر مفاجأة، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "يبدو أن أجايى سيفجر مفاجأة".

وفى وقت سابق كشف مصدر فى النادى الأهلى أن مسئولى القلعة الحمراء أنهوا إجراءات فسخ التعاقد مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى أنهى إجراءات فسخ التعاقد مع جونيور أجايى بالتراضى منذ ساعات قليلة بسبب رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيمانى فى عدم استمرار اللاعب مع النادى بالموسم الجديد بعد تراجع مستواه".

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واتجه الاهلى للاستغناء عن جونيور أجايى ولاعب أجنبى آخر والأقرب هو الكونغولى والتر بواليا الذى يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائى الجدد بيرسى تاو القادم من برايتون الإنجليزى ولويس ميكيسونى القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلى فى التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

جونيور أجاى من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

يبدو ان اجاى سيفجر مفاجأه

— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) يبدو ان اجاي سيفجر مفاجأه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 27, 2021

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى كان أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها الفريق الأحمر فى مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التى يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايى للأهلى وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول فى الأجواء مع باقى زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر فى وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى .