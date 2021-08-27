شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو أندية القسم الأول للاجتماع الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد المصري لكرة القدم ة مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري للاجتماع في الواحدة ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس، بمقر الاتحاد، للنظر في عدد من الأمور التي تهم الأندية المصرية ومسابقاتها.

وتم توجيه الدعوة للأندية الـ 18 من بينها الـ15 ناديا الباقية في المسابقة للموسم الجديد بالإضافة إلى الأندية الثلاثة الصاعدة للدوري الممتاز، وهي الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو، وذلك بعد حسم النتائج والتأكد من هبوط أندية وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي.

فيما قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة اليوم فى الأسبوع الـ34 والأخير بالدورى، بحيث تقام 3 مباريات فقط فى هذه الجولة بتقنية الفيديو وهى مباريات الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى، والانتاج الحربى مع دجلة.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى أهمية مباراة اليوم بين الإنتاج الحربى ودجلة، خاصة أن الأخير ينتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن نقاط مباراته فى الدور الأول أمام طلائع الجيش، وفى حالة حصوله على حكم لصالحه وإضافة 3 نقاط إلى رصيده ربما يحدث تغيير فى الفرق الهابطة للقسم الثانى هذا الموسم، لذا قررت اللجنة تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة دجلة اليوم. وقررت لجنة الحكام تعيين الحكم عمرو الشناوى حكم فيديو فى مباراة الانتاج ودجلة اليوم ومعه مصطفى محمد حكم مساعد فيديو.