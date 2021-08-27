شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يقود آخر محاولات الأهلى لمنع أجايى من الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مسئولو الأهلى العلاقة الوطيدة التى تجمع سعد سمير لاعب المارد الأحمر بالنيجيرى جونيور أجايى لمنع الأخير من اللعب لنادى الزمالك فى الموسم الجديد، حيث يرتبط سعد سمير بعلاقة صداقة قوية مع أجايى دفعت مسئولى الأهلى للاستعانة بسعد فى إحباط انتقال أجايى لصفوف الزمالك حال استغناء المارد الأحمر عنه بشكل رسمى.

ويتحدث سعد سمير مع جونيور أجايى عن أهمية عدم خسارة جماهير الأهلى بقرار اللعب للزمالك، مؤكداً للاعب النيجيرى أن شعبيته بين أنصار القلعة الحمراء سوف تهتز حال اتخاذه هذا القرار.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى أن اللاعب رحب بفكرة الانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد بعد رغبة القلعة الحمراء فى الاستغناء عن جهوده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أجايى تلقى عرضاً من الزمالك بعد تأكد رحيله عن الأهلى ورحب بالانتقال للأبيض الذى يصر على التعاقد معه بشكل مجانى، حيث يرحب أجايى باستمرار التواجد فى القاهرة وعدم العودة لبلاده مرة أخرى لاسيما أنه يتقاضى راتبا كبيرا يفوق أى عرض آخر من خارج مصر".

وأضاف المصدر، "تعاقد الأهلى مع لاعبين هما بيرسى تاو وميكيسونى تسبب فى غياب التركيز عن أجايى الذى شعر بأن أيامه معدودة فى الأهلى وأن القرار المنتظر سيكون رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية لقيد الثنائى الاجنبى ما تسبب فى تراجع مستواه طوال الفترة الماضية ووصول علاقته مع النادى الاحمر لطريق مسدود".

وتابع المصدر، "جونيور أجايى ينتظر حصوله على الاستغناء من الأهلى وتقاضى قيمة آخر سنة فى عقده مع الفريق ومن ثم يوقع عقود اللعب للزمالك، لاسيما أن أجايى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر نهاية الموسم المقبل ولم تقم إدارة القلعة الحمراء بتمديد التعاقد مع اللاعب".

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واتجه الاهلى للإستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

واجمالا لعب أجايى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقائق سجل 41 هدفا وصنع 30 ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.