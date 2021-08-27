شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والبنك الأهلى فى لغة الأرقام قبل التتويج بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_يحتل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسى كارتيرون المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل البنك الأهلى بقيادة مدربه خالد جلال المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43.

2_فاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة ليتوج بطلا للدوري للمرة الـ 13 فى تاريخه، فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة ليتأكد بقاؤه فى دوري الاضواء والشهرة.

3_التقى الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الأول لدورى هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة باستاد القاهرة الدولى، سجل رباعية الزمالك يوسف أوباما هدف وحميد أحداد هدفين وأحمد سيد زيزو هدف من ركلة جزاء وسجل عاصم صلاح هدف البنك الاهلى الوحيد من ركلة جزاء.

4_أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك برصيد 15 هدفاً فى الدوري، فيما يعد أحمد على هو هداف البنك الاهلى برصيد 11 هدفاً.

5_أحمد سيد زيزو هو أكثر لاعب صنع أهداف للزمالك برصيد 7 تمريرات سحرية فيما يعد فادى فريد هو أكثر من صنع أهداف للبنك الاهلى برصيد 4 تمريرات سحرية.

6_حصل الزمالك على 13 ركلة جزاء فى 33 مباراة، فيما حصل البنك الأهلى على 10 ركلات جزاء فى 33 مباراة.

7_حصل لاعبو الزمالك على 50 كارت أصفر فى 33 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، فيما حصل لاعبو البنك الأهلى على 74 كارت أصفر فى 33 مباراة وحصل ستة لاعبين على كروت حمراء.

8_ في الموسم الماضي أنهى الزمالك الدوري فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما يعد الموسم الحالى هو الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة.

9__هذا الموسم هو الـ 62 للزمالك في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الأهلى ، بينما صعد البنك الاهلى لأول مرة فى تاريخ للدوري هذا الموسم.

10_القيمة السوقية لفريق الزمالك 19.15 مليون يورو مقابل 5.08 مليون يورو للبنك الاهلى.

11_ حقق الزمالك الدوري 13 مرة فى تاريخه بينما لم يحقق البنك الاهلى أى انجاز فى المسابقة حتى الان.