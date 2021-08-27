شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 3 سيناريوهات لشكل الدورى الجديد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز الأحد المقبل لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد، وشكل المسابقة فى ظل الارتباطات الكبيرة للمنتخبات والأندية فى الفترة المقبلة.

وتناقش لجنة اتحاد الكرة مع الأندية 3 تصورات لشكل الدورى الجديد، سيتم طرحها على الأندية فى الاجتماع، ويتمثل التصور الأول فى إقامة مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى من دورين ذهاباً وإياباً، مع ضغط المباريات بشكل كبير، كما حدث فى الموسم الحالى.

أما التصور الثانى فهو إقامة مسابقة الدورى العام من مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتم وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين قبل عمل دورة رباعية فى النهاية لحسم اللقب، والتصور الثالث هو إقامة الدورى الجديد من دور واحد فقط على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.

وسيتم عرض هذه التصورات على الأندية فى الاجتماع المقبل، ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لاتخاذ القرار النهائى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوج فريق الزمالك ببطولة الدورى المصرى هذا الموسم وسيتسلم درع الدورى أمام البنك الأهلى فى مباراة اليوم باستاد بتروسبورت.