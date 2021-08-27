شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم "دونجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي الزمالك من التوصل لاتفاق مع نظرائهم بنادى بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومازالت المفاوضات بين إداراتي الناديين جارية، وإن كان الزمالك اقترب من حسم الصفقة خاصة فى ظل رغبة اللاعب بالانضمام لقلعة ميت عقبة، وتجرى المفاوضات حاليًا بين الزمالك وبيراميدز حول المقابل المادى لحسم الصفقة.

وفى سياق آخر، أصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها، وبالفعل بدأ الحراس استخدامها في إطار سعي النادى للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

شدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.