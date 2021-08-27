شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أكثر 10 لاعبين تسجيلا فى الدورى آخر 10 سنوات.. شريف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف، مهاجم الأهلى، تصدره قائمة هدافى الدورى المصرى هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة .

ونجح محمد شريف لاعب الأهلي فى معادلة رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف الـ20 في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعد هدفه في مرمى الجونة فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعادل محمد شريف أرقام عبد الحليم على وحسام باولو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم برصيد 20 هدفا، ويتبقى له مباراة مع الأهلى أمام أسوان قد تزيد من أرقامه هذا الموسم.

ونستعرض قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم..

20 محمد شريف موسم 2020/2021

20 حسام باولو 2014/ 2015

20 عبد الحليم على موسم 2003/2004

19 أحمد بلال موسم 2002/ 2003

18 أبو تريكة موسم 2005/2006

18 حسام حسن موسم 2001/2002

18 وليد أزارو موسم 2017/ 2018

18 أحمد على كامل موسم 2018 /2019

17 أحمد الشيخ موسم 2016/2017

17 جون أوتاكا موسم 1999/2000

17 أمادو فلافيو موسم 2006 /2007

17 حسام باولو موسم 2015/2016

17 عبد الله السعيد موسم 2019/ 2020