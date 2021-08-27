شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أكثر 10 لاعبين تسجيلا فى الدورى آخر 10 سنوات.. شريف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف، مهاجم الأهلى، تصدره قائمة هدافى الدورى المصرى هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة .
ونجح محمد شريف لاعب الأهلي فى معادلة رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف الـ20 في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعد هدفه في مرمى الجونة فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.
وعادل محمد شريف أرقام عبد الحليم على وحسام باولو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم برصيد 20 هدفا، ويتبقى له مباراة مع الأهلى أمام أسوان قد تزيد من أرقامه هذا الموسم.ونستعرض قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم..
20 محمد شريف موسم 2020/2021
20 حسام باولو 2014/ 2015
20 عبد الحليم على موسم 2003/2004
19 أحمد بلال موسم 2002/ 2003
18 أبو تريكة موسم 2005/2006
18 حسام حسن موسم 2001/2002
18 وليد أزارو موسم 2017/ 2018
18 أحمد على كامل موسم 2018 /2019
17 أحمد الشيخ موسم 2016/2017
17 جون أوتاكا موسم 1999/2000
17 أمادو فلافيو موسم 2006 /2007
17 حسام باولو موسم 2015/2016
17 عبد الله السعيد موسم 2019/ 2020