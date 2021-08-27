شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يحسم ناديه الجديد بعد مباراة الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل عمرو الحلوانى، ظهير أيسر نادى أسوان، مناقشة العروض التى تلقاها مؤخراً بالدورى إلى ما بعد مباراة الأهلى المرتقبة فى الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك للتركيز مع الفريق حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الدورى.

وأبدت عدة أندية بالدورى العام، وفى مقدمتها الاتحاد السكندرى، اهتمامها بضم عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة، وذلك بعد تألقه خلال الموسم الجارى بشكل لافت مع زهرة الجنوب، رغم تأكد هبوط أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

وفى حال فوز فريق الأهلى على أسوان الليلة سيكون النادى الثامن هذا الموسم من مسابقة الدورى المصرى الذى يتفوق عليه المارد الأحمر "ذهابا وإيابا"، بعد الفوز على الإنتاج الحربى والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبى والمصرى البورسعيدى لا سيما أن أسوان خسر من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة 17 للمسابقة باستاد بتروسبورت، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا وسجل لأسوان ايمانويل اجيبتور.