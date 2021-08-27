شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمواى تاى فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواى تاى، إن مصر فازت بشرف تنظيم البطولة الأفريقية للمواى تاى المؤهلة لدورة الألعاب العالمية ببيرمينجهام الأمريكية.

وتقام البطولة الأفريقية في نسختها الثانية في مدينة الغردقة نوفمبر المقبل تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA» وبتنظيم الاتحاد المصري للبطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية TWG 2022 التي ستحتضنها مدينة بيرمينجهام الأمريكية خلال شهر يوليو 2022.

وكشف محمد إبراهيم، أن هذه البطولة القارية الكبرى تأتي بعد الاعتراف الكامل الذي منحته اللجنة الأولمبية الدولية IOC مؤخرا لرياضة المواي تاي لتصبح رياضة أولمبية، حيث ستكون المناسبة أيضا فرصة للأبطال الأفارقة من أجل رفع معدل الاحتكاك بين اللاعبين من مختلف دول القارة مع رفع جاهزيتهم التنافسية قبيل انطلاق بطولة العالم للمواي تاي التي سينظمها الاتحاد الدولي للعبة «IFMA» بالتايلاند شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن نجاح مصر في إقناع الاتحاد الإفريقي للعبة بتنظيم النسخة الثانية من البطولة الإفريقية يأتي استنادا للبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها مصر فضلا عن التجهيزات الرياضية المؤهلة لاستضافة الأحداث الدولية وكذا البنية السياحية العالمية الخلابة في المدن الساحلية المصرية.

وتابع محمد إبراهيم أن هناك حالة من الشغف الكبير الذي تتميز به الحركة الرياضية بين صفوف المصريين الذي تعكسه الأعداد الكبيرة للأندية والممارسين لرياضة المواي تاي بمصر وهو ما ممكن الاتحاد المصري من الحصول على ملف تنظيم البطولة الإفريقية.

من جانبه أشار عبد الكريم الهلالي رئيس الاتحاد الأفريقي للموي تاي إلى أن النسخة الأولى من البطولة القارية تم تنظيمها في المغرب في مدينة القنيطرة بمشاركة 15 دولة إفريقية، متوقعا نجاح النسخة الثانية بعد إسناد تنظيمها إلى الاتحاد المصري للعبة في مدينة الغردقة الساحلية.

وينتظر الاتحاد المصري للمواي تاي تأكيد الدول المشاركة في البطولة الإفريقية ورفع حالة الطوارئ داخل أروقة الاتحاد من أجل الخروج بتنظيم مشرف يليق باسم وسمعة مصر الرياضية التي استضافت العديد من الأحداث الرياضية العالمية وحققت نجاحا باهرا.