شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الجوينى يفسخ تعاقده مع المقاولون العرب بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ التونسى هيثم الجوينى، مهاجم المقاولون العرب، تعاقده مع النادى بالتراضى بين الطرفين، وكتب الجوينى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "حابب أوضح شيء بخصوص مستقبلي فإن بعد التحدث مع النادي (المقاولون العرب) اتفقنا على إنهاء التعاقد ولو أنه إلى حد الساعة ما حصل أي شيء رسمي (امضاء المخالصة) .

وأضاف الجوينى، الأسباب متعددة ومنها الظروف التي مرت علينا كفريق او شخصيا ابتداءً بإصابتي بفيروس كورونا، كان ظهوري في بداية الموسم مبشر للغاية لكن شاءت الظروف والاختيارات الفنية بعدها ان لا يتم التعويل عليا لعدة اسباب سأوضحها قريبا .

وتابع، وجهات النظر مختلفة فالحمد لله في الاخر ضمنا بقاء النادي في دوري الممتاز بعد هذا الموسم الشاق التي كانت فيه مشاركاتي في المجمل موش قد اهدافي و تطلعاتي و منه قرار المغادرة .

واختتم: في الاخر اشكر زملائي و اخواتي اللاعبين الرجالة الي رغم الظروف الصعبة الي عدينا بيها متفقدش بيننا الاحترام و الحب. شكرا على كل الاوقات الحلوة و المرّة و ان شاء ربنا يوفقكم جميعا و لنا عودة ان شاء الله.