شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقات الأهلى فى ميركاتو صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، 3 صفقات حتى الآن بشكل رسمي وبصدد الإعلان عن الرابعة بعدما كشف عنها نادى سموحة صباح اليوم.

في التقرير التالي نلقي الضوء عن صفقات الأهلي خلال ميركاتو صيف 2021 وإلى التفاصيل:

س: ما هي الصفقات التى أعلن الأهلي عنها حتى الآن؟

ج: أعلن الأهلي أمس عن ضم كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

س: ما هي مدة كل صفقة؟

ج: جاء تعاقد كريم فؤاد من نادى النجوم لمدة خمسة مواسم، فيما انضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم، كما انضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي لمدة أربعة مواسم.

س: وماذا عن صفقة الأهلي القادمة؟

ج: حسام حسن مهاجم سموحة، فقد أعلن فرج عامر رئيس سموحة اليوم أن اللاعب انتقل للأهلي بشكل رسمي.

س: هل هناك صفقات أخرى؟

ج: سيكون من الصعب إبرام صفقات أخرى من جانب الأهلي وتتجه النية للاكتفاء بهذه الصفقات.

س: ماذا عن موقف المُعارين؟

ج:هناك اتجاه فى الأهلي لإعادة أحمد عبد القادر حمدى من سموحة وعمار حمدى من الاتحاد السكندري.