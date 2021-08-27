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كل ما تريد معرفته عن صفقات الأهلى فى ميركاتو صيف 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، 3 صفقات حتى الآن بشكل رسمي وبصدد الإعلان عن الرابعة بعدما كشف عنها نادى سموحة صباح اليوم.

في التقرير التالي نلقي الضوء عن صفقات الأهلي  خلال ميركاتو صيف 2021  وإلى التفاصيل:

س: ما هي الصفقات التى أعلن الأهلي عنها حتى الآن؟

ج:  أعلن الأهلي أمس عن ضم كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

س: ما هي مدة كل صفقة؟

ج: جاء تعاقد كريم فؤاد من نادى النجوم لمدة خمسة مواسم، فيما انضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم، كما انضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي لمدة أربعة مواسم.

س: وماذا عن صفقة الأهلي القادمة؟

ج: حسام حسن مهاجم سموحة، فقد أعلن فرج عامر رئيس سموحة اليوم أن اللاعب انتقل للأهلي بشكل رسمي.

س: هل هناك صفقات أخرى؟

ج: سيكون من الصعب إبرام صفقات أخرى من جانب الأهلي وتتجه النية للاكتفاء بهذه الصفقات.

س: ماذا عن موقف المُعارين؟

ج:هناك اتجاه فى الأهلي لإعادة أحمد عبد القادر حمدى من سموحة وعمار حمدى من الاتحاد السكندري.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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