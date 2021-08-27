7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 العديد من الأخبار المهمة للرياضة المصرية، فى مقدمتها نجاح البعثة المصرية فى حصد أول ميداليتين لمصر فى دورة الألعاب البارالمبية كما أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر المتبقية بالقوائم الجديدة للأندية وغيرها من الأخبار الهامة.

اتحاد الكرة: إقامة مباريات كأس مصر المتبقية بالقوائم الجديدة للأندية

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات كأس مصر المتبقية ستقام بقوائم اللاعبين الجديدة للأندية، فى حال موافقة الأندية على استكمال البطولة فى المواعيد التى يحددها اتحاد الكرة.

خسارة شباب الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم بإيران

خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الألماني بنتيجة 3/0 فى ثالث جولات منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران.

اتحاد الكرة: الدورى الجديد سيقام بتقنية الـvar ولا نية لإلغائها