شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى وأسوان قبل مواجهة الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع أسوان باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

1_يحتل الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 70 هدفا وتلقت شباكه 28، فيما يحتل أسوان بقيادة أحمد بيبو المركز الأخير برصيد 27 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 59.

2_تعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

3_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الأهلى وأسوان بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة على ستاد بتروسبورت ، سجل ثلاثية المارد الاحمر كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا وسجل لأسوان ايمانويل اجيبتور.

4_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 20 هدفاً، فيما يعد محمود شبانة وأشرف مجدى وعمر الحلوانى هدافو أسوان برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

5_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 12 تمريرة سحرية فيما يعد عمرو الحلوانى هو أكثر من صنع أهداف لأسوان برصيد 9 تمريرات سحرية.

6_حصل الأهلي على سبعة ركلات جزاء فقط فى 33 مباراة خاضها بالدورى ، فيما حصل أسوان على 5 ركلات جزاء فى 33 مباراة .

7_حصل لاعبو الأهلي على 43 كارت أصفر فى 33 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد فيما حصل لاعبو أسوان على 56 كارت أصفر فى 33 مباراة ، وتعرض ثلاثة لاعبين منهم للطرد.

8_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل أسوان فى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة

9_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 27.10 مليون يورو مقابل 3.40 مليون يورو لفريق أسوان .

10_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تعد هذه المرة الحادية عشرة التي يشارك فيها نادي أسوان ببطولة الدوري بعد تأسسه عام 1930 ، وكانت أول مرة يتأهل فيها موسم 1991 – 1992.

11_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات أسوان انهاء مسابقة الدوري فى المركز التاسع موسم 96-97 ، بجانب الحصول على وصافة بطولة ​كأس مصر​ موسم 1990-1991. ففي نهائي تلك النسخة من البطولة سقط الفريق أمام ​الأهلي​ بهدف نظيف سجله ​محمد رمضان​ من رأسية.

12_خسر الاهلى بطولة الدوري هذا الموسم فيما تأكد هبوط أسوان للقسم الثانى.

13_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاهلى واسوان مكون من :"سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور.

14_يغيب عن الاهلى فى مباراة أسوان كل من :" محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة".