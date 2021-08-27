شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى يرحب بالانتقال للزمالك مجانًا وينتظر الاستغناء الرسمى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى عن أن اللاعب رحب بفكرة الانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد بعد رغبة القلعة الحمراء فى الاستغناء عن جهوده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجاى تلقى عرضًا من الزمالك بعد تأكد رحيله عن الأهلى ورحب بالانتقال للفريق الأبيض الذى يصر على التعاقد معه بشكل مجانى، حيث يرحب أجايى باستمرار التواجد فى القاهرة وعدم العودة لبلاده مرة أخرى لاسيما أنه يتقاضى راتبا ماديا كبيرا يفوق أى عرض أخر من خارج مصر".

ويضيف المصدر: " تعاقد الأهلى مع لاعبين هما بيرسى تاو وميكيسونى تسبب فى غياب التركيز عن أجايى الذى شعر أن أيامه معدودة فى الأهلى وأن القرار المنتظر سيكون رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية لقيد الثنائى الأجنبى ما تسبب فى تراجع مستواه طوال الفترة الماضية ووصول علاقته مع النادى الأحمر لطريق مسدود".

ويضيف المصدر:" جونيور أجاي ينتظر حصوله على الاستغناء من الأهلى وتقاضى قيمة آخر سنة فى عقده مع الفريق ومن ثم يوقع عقود اللعب للزمالك ، لاسيما أن أجاى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر نهاية الموسم المقبل ولم تقم إدارة القلعة الحمراء بتمديد التعاقد مع اللاعب".

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واتجه الاهلى للاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.