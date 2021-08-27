شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية ترفض طعن وادى دجلة ضد لاعب الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى طلائع الجيش إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) برفض الشكوى التى قدمها نادى وادى دجلة ضده يطالب فيها بحصوله على النقاط الثلاث في مباراته أمام طلائع الجيش والتي حسمها الأخير بهدف دون مقابل في مايو الماضي بمنافسات الدوري الممتاز.

وقام دجلة بتقديم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية بعد تجاهل اتحاد الكرة خطابه بشأن احتسابه فائزًا أمام طلائع الجيش بعد إشراك الفريق المنافس للاعب تم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو محمد ناصف الظهير الأيسر.

ورفضت المحكمة الرياضية شكوى نادى وادى دجلة شكلاً وموضوعًا وأخطرت الناديين بالقرار وكذلك اتحاد الكرة، ليصبح هبوط وادى دجلة للقسم الثانى قرار نهائى.

وضرب الطلائع موعدًا مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الاخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1.

وعلى طريقته كلاعب نجح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن يترك بصمة مؤثرة كمدرب ، فمثلما نجح فى أول موسم فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997/1998، سار على نفس الدرب كمدرب ونجح فى انتشال الطلائع من قاع الدوري لمنطقة الأمان.

ويستحق عبد الحميد بسيونى لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة.