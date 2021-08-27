شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك ضد أبنائه ومدربيه السابقين فى 9 لقاءات قبل مواجهة خالد جلال الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويقود البنك الأهلى فنياً خالد جلال نجم الزمالك الأسبق ومدرب الفريق الأبيض السابق أيضاً، ونستعرض نتائج الزمالك بطل الدوري بالنسخة الحالية أمام أبنائه من المديرين الفنيين..

الزمالك ضد إنبي

واجه الزمالك الفريق البترولي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ويتولي المسؤولية الفنية للفريق حلمي طولان مدرب الزمالك السابق، وفاز الفريق بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، وفى الجولة 22 فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على إنبى سجلها أوباما وبن شرقى ومحمود علاء ، ورامى صبرى لإنبى من ركلة جزاء.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وفي الجولة السادسة التقى الفريق مع طلائع الجيش الذي يدربه عبد الحميد بسيوني أحد أبناء النادي القدامى، وفاز الفريق بثلاثية دون رد أحرزها يوسف أوباما وإمام عاشور “هدفين”، وفى الجولة 23 للمسابقة فاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف سجلها سيف الدين الجزيرى وأسامة فيصل ، وعمرو جمال للطلائع.

الزمالك ضد مصر المقاصة

نجح الزمالك في الفوز على مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة العاشرة، وكان يقود الفريق الفيومي إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، وأحرز أهداف الفريق أشرف بن شرقي “هدفين” ويوسف أوباما “هدفين”.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

والتقى الزمالك مع زعيم الثغر في الجولة الثانية عشرة والذي يقوده حسام حسن مدرب الزمالك السابق، وفاز الفريق بهدفين دون رد أحرزهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفى الجولة 29 فاز الزمالك على الاتحاد بهدفين مقابل هدف سجلها أوباما ومحمد عبد الشافى ، وسجل خالد قمر لزعيم الثغر.

الزمالك ضد البنك الاهلى

التقى الزمالك والبنك الاهلى فى الدور الاول لدورى هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز الفارس الابيض برباعية مقابل هدف بالجولة 17 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى ، سجل رباعية الزمالك يوسف أوباما هدف وحميد أحداد هدفين وأحمد سيد زيزو هدف من ركلة جزاء وسجل عاصم صلاح هدف البنك الاهلى الوحيد من ركلة جزاء.

الزمالك ضد الاسماعيلى

التقى الزمالك مع الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال مدرب الفريق الابيض السابق وفاز الفارس الابيض بهدفين دون رد بالجولة 30 للمسابقة سجلها إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى.