شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم أسوان لقائمة ضحايا الأهلى "رايح جاى" فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعادل المارد الأحمر مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

وفي حال فوز فريق الأهلي على أسوان الليلة سيكون النادى الثامن هذا الموسم من مسابقة الدوري المصري الذى يتفوق عليه المارد الأحمر "ذهابا وإيابا"، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبى والمصرى البورسعيدى لا سيما أن أسوان خسر من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة 17 للمسابقة باستاد بتروسبورت ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا وسجل لأسوان ايمانويل اجيبتور.

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.



وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.



وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أسوان الليلة، وتضم القائمة كلاً من:

محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.