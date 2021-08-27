شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيد يوسف وسامح عيد فى ربع نهائي تنس طاولة بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر الثنائى المصرى سيد يوسف وسامح عيد فى منافسات ربع نهائى تنس طاولة فى دورة الألعاب البارالمبية.
وخسر سيد يوسف أمام بطل الصين بنتيجة 3-1 فيما خسر سامح عيد أمام بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.
وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بـ8 ألعاب هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
وسجلت رحاب رضوان الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال .
وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، فى منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردى رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.
وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطناية فى تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصرى إبراهيم حمدتو، الذى ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكورى بارك هونغ فى منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردى رجال).
ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصرى بأنه أبهر الجماهير التى تابعته، وأنه كان مذهلاً رغم خسارته للمباراة.