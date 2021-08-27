خسارة سيد يوسف وسامح عيد فى ربع نهائي تنس طاولة بدورة الألعاب البارالمبية

وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطناية فى تقريرها عن البطولة البارالمبية على البطل المصرى إبراهيم حمدتو، الذى ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة أمام اللاعب الكورى بارك هونغ فى منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردى رجال).

وكان إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، خسر مـن لاعب الـصين بثلاث أشواط نظيفة، فى منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردى رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى طوكيو.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع