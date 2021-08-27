اتحاد الكرة يجتمع بأندية الدوري الممتاز يوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الدعوة لأندية الدوري الممتاز من أجل الاجتماع يوم الأحد المقبل في تمام الواحدة ظهرًا في مقر اتحاد الكرة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا اليوم الجمعة جاء فيه: "دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري للاجتماع في الواحدة ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس بمقر الاتحاد للنظر في عدد من الأمور التي تهم الأندية المصرية ومسابقاتها، حيث تم توجيه الدعوة للأندية ال 18 من بينها ال15 ناديا الباقية في المسابقة للموسم الجديد بالإضافة إلى الأندية الثلاثة الصاعدة للدوري الممتاز وهي الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو ، وذلك بعد حسم النتائج والتأكد من هبوط أندية وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي."

وحسم فريق الزمالك بطولة دوري We المصري بعد الفوز يوم الثلاثاء الماضي على حساب الانتاج الحربي بهدفين دون رد فيما تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة ختام مباريات المسابقة ولعل أبرز المباريات الزمالك أمام البنك الأهلي والأهلي أمام أسوان.