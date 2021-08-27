تقارير: تطورات جديدة في انتقال رونالدو لمانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكر الحساب الرسمي لـ" بي بي سي" أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي قررت عدم متابعة صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس.

وأضافت بي بي سي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد دخلت على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب السابق للفريق، فيما أكدت تقارير أخرى أن إدارة يونايتد بدأت بالفعل الحديث مع خورخي مينديز وكيل اللاعب.

وأعلن مسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، اليوم الجمعة، أن اللاعب ليس لديه أي نية لخوض المزيد من المباريات مع فريق السيدة العجوز.

ومن جانبه أشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة نادي مانشستر يونايتد دخلت وبقوة على خط التفاوض من أجل الظفر بخدمات اللاعب السابق للفريق.

ومن جانبه علق سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "لطالما كنا على تواصل مع رونالدو، برونو يتحدث معه أيضا، هو يعرف ماذا نكن له، إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس فإنه يعرف أننا هنا."

ورصدت العدسات مغادرة النجم البرتغالي رونالدو أرض تورينو معقل فريق يوفنتوس على متن طائرة خاصة دون الكشف عن الوجهة الم لطائرة اللاعب.