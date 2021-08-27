خاص|الأهلي يصطدم بمطالب أجايي بعد الاستقرار على فسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر أن مسؤولي الأهلي ووكلاء النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر استقروا على فسخ العقد المبرم بينهما، ولكن الجانبين فشلا في التوصل إلى تسوية نهائية حتى الآن.

واجتمع مسؤولو الأحمر بممثلي اللاعب النيجيري أمس الخميس للاتفاق حول طريقة الرحيل من بين خيارات متعددة بعد قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدم الحاجة إلى اللاعب، والتعاقد مع مواطنه بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسون.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات عبر "الخليج 365" أن وكيل أجايي طلب الحصول على قيمة العام الأخير المتبقي في عقد النيجري مع الأهلي، والذي يبلغ ما يقرب من مليون دولار، فيما يرفض الأهلي هذا الشرط، وعرض ترضية اللاعب بقيمة أقل.

ويملك أجايي عرضًا محليًا، وآخر سعوديًا، ولكن الناديين يترقبان موقفه مع الأهلي؛ للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ولفت المصدر، أن فسخ التعاقد مع أجايي من الممكن أن يتم حال عدم وصول عروض رسمية للاعب الذي يتبقى في عقده موسم.

وكان أجايي (25 عامًا) انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي، إلا أن المحترف النيجيري خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

وتعاقد الأهلي مع الثنائي الأجنبي بيرسي تاو ولويس ميكيسون؛ ليكون النادي الأحمر مضطرًا للاستغناء عن اثنين من الخماسي، جونيور أجايي ووالتر بواليا، وعلي معلول وأليو ديانج وبدر بانون حيث أقصى ما يمكن قيده الموسم الجديد 5 أجانب وفقًا للوائح اتحاد الكرة.