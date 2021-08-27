مبابي يصل لمقر تدريبات سان جيرمان وسط ترقب لانتقاله إلى الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صل المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي إلى ملعب تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة وسط توقعات بأن يدفع نادي ريال مدريد الإسباني بقوة في اتجاه اتمام التعاقد مع اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ووصل مبابي -22 عاما- إلى مرتديا قبعة بيسبول بيضاء وقميص أبيض. وسواء كان ذلك عن مصادفة أو عمدا ، فقد ضاعف من حالة الترقب بانتقال مبابي للريال.

وطبقا لتقارير في إسبانيا ، قدم الريال عرضا ماليا تبلغ قيمته 170 مليون يورو (200 مليون دولار) إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمتغيرات لضم المهاجم الفرنسي المتألق.

والتقطت عدسات برنامج "إل شيرينجيتو" التلفزيوني مقاطع لمبابي وهو يصل إلى مقر تدريبات سان جيرمان قبل المران المقرر اليوم ضمن استعدادات الفريق لمباراته المقررة أمام ستاد ريمس بعد غد الأحد بالدوري الفرنسي.

والموسم الحالي هو الأخير في عقد مبابي مع سان جيرمان ، ولا توجد أي إشارة لرغبة اللاعب في تمديد عقده مع الفريق الفرنسي ما يعني أنه يستطيع الرحيل إلى أي ناد في نهاية الموسم الحالي دون أي مقابل مالي لسان جيرمان.

كما التقطت عدسات المصورين مقاطع لليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وهو يشق طريقه أيضا إلى ملعب تدريبات الفريق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعرب ليوناردو عن عدم رضاه عندما تكشفت الأمور بشأن محاولات الريال لضم مبابي ؛ حيث استثمر سان جيرمان بشكل كبير لتكوين فريق رائع.

وضم سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني كما تعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق وحارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما إضافة للاعبين جورجينيو فاينالدوم وأشرف حكيمي.

وقد تشهد مباراة ريمس المشاركة الأولى لميسي مع الفريق الباريسي ، ولكن احتمالية انتقال مبابي إلى الريال قد تلقي بظلالها على هذا الحدث خاصة وأن مبابي هو اللاعب الذي سعى سان جيرمان لتكوين هذا الفريق القوي من حوله.

وقال ليوناردو أمس الأول الأربعاء : "لا يمكننا أن نسعد بهذا الوضع ، لأننا فعلنا شيئا هذا الصيف. صنعنا حلما ، ولن نترك أي شخص يدمره... كيليان في قلب المشروع ولكنه ليس فوقه. صنعنا أجواء إيجابية ورغبة وحماسا. كانت هذه هي خطتنا".