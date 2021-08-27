رونالدو يُغادر تورينو على متن طائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادر كريستاينو رونالدو، مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس على متن طائرة خاصة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وكان مسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس قد أعلن اليوم من خلال مؤتمر صحفي أن النجم البرتغالي أخبره بعدم نيته اللعب ليوفنتوس مرة أخرى.

وقال أليجري : "بالأمس رونالدو تحدث معي وأخبرني أنه ليس لديه أي نية اللعب ليوفنتوس مرة أخرى، لذلك لن يكون معانا في مباراة الغد."

ونشرت تقارير صحفية إيطالية أن طائرة خاصة تقل رونالدو قد غادرت أرض تورينو اليوم الجمعة دون الكشف عن وجهة هذه الطائرة.

وكانت تقارير قد كشفت عن توصل رونالدو لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي من أجل الانضمام لصفوف الفريق، فيما مضت تقارير لتؤكد أن العقد قد يكون لمدة عامين.