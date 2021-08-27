أول تعليق من كلوب على منع صلاح من الانضمام لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن قرار منع عناصر الفريق من اللعب في البلدان ضمن القائمة الحمراء الخاصة بالخطة الصحية من جانب السلطات الإنجليزية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد أعلنت رفضها السماح للاعبيها بالخروج من البلاد للمشاركة دولياً مع منتخباتهم ومن ضمنهم محمد صلاح نجم ليفربول بسبب ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا وذلك من خلال بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي.

وعليه فإن الأندية قررت عدم السماح لعناصرها بالذهاب والمشاركة مع المنتخبات في البلاد التي اندرجت ضمن القائمة الحمراء والتي وضعتها بريطانيا.

وقال كلوب من خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "القواعد تقول إنه عند العودة فإنه يتوجب عليك الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام في فندق بجوار المطار بدون أدنى فرصة للتدريب، فقط تناول الطعام والنوم ثم الانتظار، لا يمكن أن يفعل لاعبي الكرة هذا، سيخسرون 10 أيام من التدريبات."

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيان رسمي يوم الأربعاء ناشد فيه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والحكومة البريطانية من أجل منح العناصر الإفريقية استثناءً من أجل الماركة رفقة المنتخبات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في سبتمبر.