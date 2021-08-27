تنس طاولة.. سامح عيد يخسر في ربع نهائي بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خسر البطل المصري سامح عيد في منافسات ربع نهائي تنس الطاولة أمام منافسه الكوري كيم يونج-جن بنتيجة 3-0.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وتأهل سامح إلى ربع النهائي بعد الإطاحة منافسه الإندونيسي أديوس أستان (بنتيجة 3-2) ليتأهل إلى منافسات ربع النهائي.

ولم ينجح البطل المصري في تخطي منافسه الكوري، وخسر في الشوط الأول بنتيجة (8-11)، وفي الشوط الثاني خسر بنتيجة (4-11)، وفي الشوط الثالث بنتيجة (4-11).