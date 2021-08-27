مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27-8-2021.

يلتقي الاتحاد مع مستضيفه الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، والتى تمثل أهمية كبيرة للفريقين

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم أمام الفيصلي، وفي رصيده 3 نقاط، حصدها من فوزه الصعب على الرائد (1-0) في الجولة الماضية بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام الفيحاء بهدفٍ دون رد.

وسيقود نادي الاتحاد المدرب المؤقت حسن خليفة بعد إقالة فابيو كاريلي عقب خسارة العميد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، لصالح نادي الرجاء المغربي يوم السبت الماضي.

وتأكد غياب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن مواجهة الفيصلي اليوم، بسبب معاناته من إصابة عضلية، تحامل عليها لخوض المباراة الماضية أمام نادي الرجاء.

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الفيصلي المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل مع أهلي جدة في الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، قبل أن ينتصر على نادي النصر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويمثل فريق الفيصلي عقدة حقيقية لنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات القليلة الماضية، إذ التقى الفريقان في 9 مباريات، تمكن عنابي سدير من الفوز في 5 مناسبات، فيما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وبشكلٍ عام، تواجه الاتحاد والفيصلي في 22 مباراة بدوري المحترفين، وحقق كل منهما الفوز في 8 لقاءات، وتعادلا في 6 مناسبات، وأحرز لاعبو العميد 38 هدفًا، بينما سجل عنابي سدير 37 هدف.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي على قناة Ssc 5 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.