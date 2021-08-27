صفقات مانشستر سيتي | القبض على ميندي يُجبر جوارديولا على ظهير لشبونة

يسارع مانشستر سيتي الزمن لإنهاء التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي “نونو مينديز”، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي 2021، بعد تجميد لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي.

ووضع ميندي مدربه بيب جوارديولا في ورطة قبل انتهاء سوق الانتقالات بأيام قليلة، حيث قررت إدارة مانشستر سيتي إيقاف الظهير الأيسر الفرنسي لفترة غير محددة بعدما ألقت الشرطة الإنجليزية القبض عليه، لإتهامه بأربع جرائم اغتصاب وواحدة جنسية.

وأوضحت السلطات أن التهم المنسوبة إلى ميندي تتعلق بثلاثة مدعين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ويزعم أنها وقعت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، ولن يتم إطلاق سراحه إلا بعد انتهاء التحقيقات.

وقبل ذلك، كان مانشستر سيتي قريب للغاية من حسم صفقة نونو مينديز في بداية الميركاتو الصيفي 2021 بناءً على رغبة مدربه بيب جوارديولا، ولكن انهارات المفاوضات بسبب مغالاة سبورتينج لشبونة.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعقد يمتد حتى يونيو 2025 مع فريق سبورتينج لشبونة، ويمتلك شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، ولكن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع اللاعب بالشكل التقليدي (المفاوضات).

ومن المتوقع تقديم مانشستر سيتي عرض جديد بقيمة 60 مليون يورو، بعدما رفض لشبونة عرض السيتيزينس الأول في بداية سوق الانتقالات والذي بلغت قيمته 50 مليون يورو.

وفي حال فشل المفاوضات من جديد، لن يكون هناك خيار آخر أمام مانشستر سيتي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي 2021 سوى تفعيل بند الشرط الجزائي ودفع 75 مليون يورو.