أليجري في مؤتمر يوفنتوس وامبولي: علينا أن نشكر رونالدو على كل ما قدمه!

قدم المدير الفني لنادي يوفنتوس “ماسيمليانو أليجري” الشكر الى كريستيانو رونالدو، خلال لقاءه بوسائل الاعلام ظهر اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الفريق القادمة أمام إمبولي في الدوري الايطالي.

وقال أليجري “علينا أن نشكر رونالدو على كل ما قدمه مع يوفنتوس في الفترة الماضية، كان مثالاً جيدًا للشباب، أعود وأكرر، يجب أن نستمر”.

وغادر رونالدو مركز تدريبات يوفنتوس ظهر اليوم الجمعة بعد توديع زملاءه في الفريق، تحضيرًا للانتقال خلال الميركاتو الصيفي 2021 نحو الدوري الانجليزي.

وينتظر يوفنتوس عرض رسمي من مانشستر سيتي لبيع كريستيانو رونالدو هذا الاسبوع، وتأمل إدارة البطل القياسي للدوري الايطالي في ألا تقل قيمة العرض عن 28 مليون يورو، هي قيمة السنة الاخيرة في عقد رونالدو مع اليوفي.

وكان رونالدو انضم لصفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي 2018 قادمًا من ريال مدريد نظير 100 مليون يورو، لكنه لم يستطع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن السيدة العجوز منذ نهاية التسعينيات.

وأكد الصحفي الايطالي الشهير فابريزيو رومانو تواصل وكيل اعمال رونالدو “جورجي مينديز” مع إدارة مانشستر يونايتد لعرض عودة النجم البرتغالي لملعب أولد ترافورد، إلا أن إدارة الشياطين الحمر رفضوا التفاوض لتفضيلهم الاستمرار بنفس التشكيلة الهجومية الحالية المكونة من لاعبين لم يسبق لهم التتويج بالدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا امثال جرينوود وراشفورد وادينسون كافاني وانتوني مارسيال وبول بوجبا.