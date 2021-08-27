صفقات الاهلي | رسميًا.. سموحة يعلن انتقال حسام حسن للمارد الأحمر

أعلن نادي سموجة انتقال نجمه الأول حسام حسن إلى النادي الاهلي بشكلٍ رسمي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد عودته من الاحتراف في الدوري الليبي.

وغادر حسام حسن نادي سموحة معارًا إلى أهلي طرابلس الليبي في شهر أبريل الماضي، وعاد مجددًا إلى الفريق السكندري خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتهاء الدوري الليبي.

وكتب نادي سموحة على موقعه الرسمي: “هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الاهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك”.

ورفض رئيس نادي سموحة “فرج عامر”، الافصاح عن قيمة الصفقة، ولكن كشفت مصادر مقربة من النادي الاهلي أن حسام حسن كلف الفريق 25 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى انضمام فهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام إلى الموج الأزرق.

ويعد حسام حسن هو الهداف التاريخي لفريق سموحة، حيث شارك معه في 154 مباراة بجميع المسابقات، بدأت في موسم 2015/2016، وأحرز 49 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا مع المنتخب المصري في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل أي أهداف، ولعب مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله إلى أهلي طرابلس وسجل 9 أهداف.