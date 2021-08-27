الميركاتو الصيفي 2021 | رسميًا.. رونالدو يتخذ أول خطوة لمغادرة يوفنتوس

اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول خطوة لمغادرة ناديه يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي 2021، وسط اهتمام كبير من قبل مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه.

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات السيدة العجوز بشكل مبكر.

وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي “خورخي مينديز”، قد وصل إلى مدينة تورينو لعقد اجتماع طارئ مع إدارة يوفنتوس حول مستقبل اللاعب.

وتوجه مينديز مباشرة إلى منزل رونالدو، عقب وصوله إلى إيطاليا، لمناقشة وضع النجم البرتغالي الحالي، وتوصل إلى اتفاق يقضي بالبحث عن عروض لتخليص موكله من قبضة يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”، أن وكيل رونالدو على اتصال مباشر مع مانشستر سيتي في الوقت الحالي، وذلك لمناقشة كافة تفاصيل الصفقة المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ورفض يوفنتوس فكرة التخلي عن رونالدو بشكلٍ مجاني وحددت إدارة أندريا أنييلي مبلغ يترواح من 25 إلى 35 مليون يورو للموافقة على بيعه سواء لفريق مانشستر سيتي أو أي فريق آخر.

وبدأت إدارة السيدة العجوز البحث عن بديل كريستيانو رونالدو، وأكدت العديد من الصحف الإيطالية أن مهاجم الفريق السابق “مويس كين” والذي ينشط في إيفرتون الإنجليزي حاليًا هو الأقرب للإنضمام إلى صفوف الفريق.