خالد الغندور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة.. وأزمة بشأن تجديد بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الصفقات التي ستدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الغندور، خلال تقديم برنامجه "زمالكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن نادي الزمالك "أنهي التعاقد مع صفقتين، صفقة مصرية قوية جدًا وهو لاعب دولي، التعاقد معه سيسعد جمهور الزمالك، وصفقة أخرى أجنبية".

وأضاف الإعلامي: "سيتم أيضًا التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من اللاعبين المصريين، سيكونون صفقات من العيار الثقيل".

وتابع الغندور: "لن أكشف عن مراكز جميع اللاعبين، ولكن هناك لاعب في مركز خط الوسط رقم 8 ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، ولاعب آخر في مركز قلب الهجوم"، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقات تباعًا بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وعن تجديد عقد أشرف بن شرقي، أكد الغندور أن المفاوضات مستمرة حتى الآن ولكن الأزمة هي المقابل المادي، مشدداً ان اللاعب مستمر مع الفريق لـ يونيو المقبل.

يشار إلى أن الزمالك سيلتقي مساء اليوم الجمعة مع فريق البنك الأهلي على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.