شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود عاشور مع الزمالك قبل مباراة البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتولى الحكم محمود عاشور تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلى، يعاونه محمود أبو الرجال، وأحمد توفيق، بينما يتولى أبو بكر عبد الحى مهمة الحكم الرابع، ويتواجد فى غرفة الفار صبحى العمراوى، ومصطفى الشهدى.

وأدار محمود عاشور مباراتين للزمالك في الدوري هذا الموسم، كانت الأولى أمام سموحة في الجولة الثالثة وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2- صفر، والثانية أمام طلائع الجيش وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23 للمسابقة.

تاريخياً.. أدار محمود عاشور 25 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز في 21 وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 36 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 11 ضربة جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .